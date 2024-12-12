На Хмельниччині судили чоловіка, який у стані сп’яніння спричинив ДТП, у якій тяжко травмувався мотоцикліст

Чоловік зізнався, що сів у нетверезому стані за кермо, випадково зачепив мотоцикл через невдалий маневр і повністю відшкодував шкоду потерпілому.

ілюстративне фото, джерело: поліція Львівщини

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав 58-річного водія легковика винним у вчиненні ДТП, у якій мотоцикліст отримав тяжкі травми. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Аварія сталася 7 серпня 2024 року у селищі Ярмолинці: водій автомобіля «Volkswagen Passat», виїжджаючи з прилеглої території будинку на проїзну частину, зіткнувся з мотоциклом «Geon Invader 250», що їхав зустрічною смугою.

У результаті ДТП водій мотоцикла отримав відкриті переломи кісток гомілки, що за своїми ознаками належать до тяжких тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду справи водій легковика свою вину у вчиненні аварії визнав повністю. Розповів, що сів за кермо напідпитку, щоб перевезти машину в гараж. Коли виїжджав на проїзну частину й повертав направо, зробив більший радіус, аби оминути яму, проте не побачив мотоцикл.

Сказав, що повністю відшкодував потерпілому заподіяну шкоду.

31-річний водій мотоцикла уважав за можливе призначити обвинуваченому не суворе покарання. Запевнив, що той просив у нього пробачення та повністю відшкодував заподіяні збитки, тож претензій до нього не має.

Дослідивши докази, суд дійшов висновку, що вина водія автомобіля у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України), доведена повністю.

При призначенні покарання суд врахував наявність кількох обставин, що його пом'якшують та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення: щире каяття обвинуваченого та повне добровільне відшкодування завданого збитку, а також особу винуватця ДТП, котрий раніше не судимий, має сім’ю, позитивні характеристики та численні нагороди за відданість і сумлінне виконання військового обов’язку.

Відтак призначив йому основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції інкримінованої статті, – 2 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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