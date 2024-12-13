Чи може роботодавець звільнити працівника за невідповідність посаді – пояснення

Звільнення працівника через невідповідність посаді можливе під час випробувального терміну.

Фото: kadrovik.ua

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області пояснило, за яких умов роботодавець може звільнити працівника через «невідповідність» посаді.

При укладанні трудового договору роботодавець може встановити випробувальний термін для оцінки здатності працівника виконувати доручену роботу. Згідно з статтею 26 Кодексу законів про працю України, умова про випробувальний термін повинна бути вказана в наказі про прийняття на роботу.

Випробувальний термін дозволяє оцінити відповідність працівника його посаді або обов’язкам, і він не може перевищувати 3 місяців (а в разі погодження з профспілкою — до 6 місяців). Для робітників цей термін обмежується одним місяцем. Важливо, що дні, коли працівник не виконував свої обов’язки, не зараховуються до тривалості випробувального терміну.

У разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді, роботодавець може звільнити його протягом випробувального терміну, попередивши письмово за три дні.

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