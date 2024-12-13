Может ли работодатель уволить работника за несоответствие должности – объяснение

Увольнение работника из-за несоответствия должности возможно во время испытательного срока.

Фото: kadrovik.ua

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило, при каких условиях работодатель может уволить работника из-за «несоответствия» должности.

При заключении трудового договора работодатель может установить испытательный срок для оценки способности работника выполнять порученную работу. Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, условие об испытательном сроке должно быть указано в приказе о приеме на работу.

Испытательный срок позволяет оценить соответствие работника его должности или обязанностям, и он не может превышать 3 месяцев (а в случае согласования с профсоюзом - до 6 месяцев). Для рабочих этот срок ограничивается одним месяцем. Важно, что дни, когда работник не выполнял свои обязанности, не засчитываются в продолжительность испытательного срока.

В случае выявления несоответствия работника занимаемой должности, работодатель может уволить его в течение испытательного срока, предупредив письменно за три дня.

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