Польша пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, — Дональд Туск

Дональд Туск подчеркнул, что решения по польским действиям будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве.

Фото: ukrinform.ua

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину. Об этом он сказал во время пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном, пишет Polsat News.

Туск подчеркнул, что хочет «покончить с спекуляциями на эту тему».

«Решение по польским действиям будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Пока мы не планируем таких действий», – сказал он.

В свою очередь, Эмманюэль Макрон заявил, что Украина должна решать сама.

«Прочная безопасность в Украине – это крепкая безопасность в Европе», – заявил он, указав на необходимость предоставить Киеву адекватные гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что Макрон может обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае прекращения текущей фазы войны.

Добавим, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности обсудят на первой встрече новой Контактной группы.

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