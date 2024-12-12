Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП отстранил судью Хозяйственного суда Львовской области на время расследования уголовного дела

16:32, 12 декабря 2024
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Хозяйственного суда Львовской области.
ВСП отстранил судью Хозяйственного суда Львовской области на время расследования уголовного дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

12 декабря 2024 года Высший совет правосудия временно, до 9 февраля 2025 года, отстранил от правосудия судью Хозяйственного суда Львовской области в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 3 статьи 369-2 Уголовного Кодекса Украины, а именно в обещании оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Ходатайство содержит обоснования, дающие основания считать, что дальнейшее осуществление правосудия судьей может привести к наступлению негативных последствий, а именно: имеющиеся риски, что подозреваемый может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования, незаконными средствами влиять на свидетелей или на других участников в уголовном производстве, препятствовать уголовному производству иным образом.

Кроме того, сегодня, 12 декабря 2024 года Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Хозяйственного суда Львовской области. Такое решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведенные в представлении в отношении судьи, являются обоснованными, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении им общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины.

Представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения такой меры пресечения как содержание под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Львов уголовное дело ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.

Увольнение Всеволода Князева остается в силе – Большая Палата Верховного Суда приняла решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВСП об увольнении Князева от должности судьи Верховного Суда.

Запрет ношения георгиевской ленты не составляет нарушения права на свободу выражения взглядов — ЕСПЧ

ЕСПЧ признал, что Украина не нарушила статью 10 ЕКПЧ, поскольку георгиевская лента стала сильным символом, ассоциируемым с агрессором, и введение запрета на ее ношение имеет четкую ссылку на драматические события, влияющие на страну.

Марк Цукерберг пожертвовал 1 миллион долларов инаугурационному фонду Трампа – CNN

Генеральный директор Марк Цукерберг пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, ранее обвинившим Meta в цензуре.

Впервые в истории судебной власти действующие судьи будут соперничать за вакантные должности с кандидатами на должности судей

Однако действующие судьи еще должны удачно сдать квалификационный экзамен.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді