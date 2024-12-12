ВСП отстранил судью Хозяйственного суда Львовской области на время расследования уголовного дела

ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Хозяйственного суда Львовской области.

12 декабря 2024 года Высший совет правосудия временно, до 9 февраля 2025 года, отстранил от правосудия судью Хозяйственного суда Львовской области в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 3 статьи 369-2 Уголовного Кодекса Украины, а именно в обещании оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Ходатайство содержит обоснования, дающие основания считать, что дальнейшее осуществление правосудия судьей может привести к наступлению негативных последствий, а именно: имеющиеся риски, что подозреваемый может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования, незаконными средствами влиять на свидетелей или на других участников в уголовном производстве, препятствовать уголовному производству иным образом.

Кроме того, сегодня, 12 декабря 2024 года Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Хозяйственного суда Львовской области. Такое решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведенные в представлении в отношении судьи, являются обоснованными, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении им общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины.

Представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения такой меры пресечения как содержание под стражей.

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