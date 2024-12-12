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ВРП відсторонила суддю Господарського суду Львівської області на час розслідування кримінальної справи

16:32, 12 грудня 2024
ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Господарського суду Львівської області.
ВРП відсторонила суддю Господарського суду Львівської області на час розслідування кримінальної справи
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12 грудня 2024 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 9 лютого 2025 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Господарського суду Львівської області у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 369-2 Кримінального Кодексу України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Клопотання містить обґрунтування, що дають підстави вважати, що подальше здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрюваний може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, сьогодні, 12 грудня 2024 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Господарського суду Львівської області. Таке рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у подані щодо судді, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення ним суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України.

Подання відповідає вимогам закону, містить обґрунтування необхідності застосування такого запобіжного заходу як утримання під вартою.

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суддя Львів кримінальна справа ВРП

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