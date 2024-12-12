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Польща наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну, — Дональд Туск

15:41, 12 грудня 2024
Дональд Туск наголосив, що рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві.
Польща наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну, — Дональд Туск
Фото: ukrinform.ua
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну. Про це він сказав під час пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном, пише Polsat News.

Туск наголосив, що хоче «покласти край спекуляціям на цю тему».

«Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві. Наразі ми не плануємо таких дій», – сказав він.

У свою черг Емманюель Макрон заявив, що Україна має вирішувати сама.

«Міцна безпека в Україні – це міцна безпека в Європі», – заявив він, вказавши на необхідність надати Києву адекватні гарантії безпеки.

Раніше повідомлялося, що Макрон може обговорити із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні в разі припинення поточної фази війни.

Додамо, запрошення України в НАТО і гарантії безпеки обговорять на першій зустрічі нової Контактної групи.

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Польща Емманюель Макрон

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