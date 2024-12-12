Польща наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну, — Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну. Про це він сказав під час пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном, пише Polsat News.
Туск наголосив, що хоче «покласти край спекуляціям на цю тему».
«Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві. Наразі ми не плануємо таких дій», – сказав він.
У свою черг Емманюель Макрон заявив, що Україна має вирішувати сама.
«Міцна безпека в Україні – це міцна безпека в Європі», – заявив він, вказавши на необхідність надати Києву адекватні гарантії безпеки.
Раніше повідомлялося, що Макрон може обговорити із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні в разі припинення поточної фази війни.
Додамо, запрошення України в НАТО і гарантії безпеки обговорять на першій зустрічі нової Контактної групи.
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