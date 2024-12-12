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Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Варшави, відео

13:45, 12 грудня 2024
У Польщі Еммануель Макрон може обговорити із Дональдом Туском план європейської миротворчої місії в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Варшави, відео
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У четвер, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон прибув до Варшави. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Ласкаво просимо до Польщі, пане президенте», - написав він у соцмережі Х.

 У Канцелярії прем’єр-міністра повідомили, що Туск і Макрон обговорять надання подальшої допомоги Україні, а також поточні міжнародні події та майбутнє трансатлантичних відносин. Очікується, що на переговорах також будуть розглянуті пріоритети польського головування в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Макрон може обговорити із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні в разі припинення поточної фази війни.

Додамо, запрошення України в НАТО і гарантії безпеки обговорять на першій зустрічі нової Контактної групи.

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Польща Франція Емманюель Макрон

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