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Ліміти на перекази «з картки на картку» стосуватимуться лише 1% клієнтів банків

16:50, 12 грудня 2024
Ліміти стосується лише тих клієнтів, які не мають документального підтвердження доходів, зазначив Андрій Пишний.
Ліміти на перекази «з картки на картку» стосуватимуться лише 1% клієнтів банків
Джерело фото: НБУ
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Ліміти, у підписаному найбільшими банками Меморандумі про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». Їх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. На цьому наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їхнє обслуговування, так і використовують. Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який запровадити в жовтні строком на пів року.

«Якщо ви працюєте «вбілу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів», - підкреслив Пишний.

Голова Нацбанку також запевнив, що меморандум жодним чином не вплине на роботу волонтерів та не вимагає від клієнтів подання додаткових документів чи оновлення даних. Особливо це стосується військовослужбовців на фронті та внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що ПриватБанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Підписання документу відбулося у Національному банку України.

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