Джо Байден оголосив про помилування 39 осіб та пом'якшення вироків майже 1500 ув'язненим

Помилують 39 осіб, які вчинили ненасильницькі злочини.

Фото: newsweek.com

Чинний президент США Джо Байден оголосив про помилування 39 осіб і пом'якшення вироків 1500 ув'язненим, які відбувають тривалі тюремні терміни.

"Президент пом'якшує покарання майже 1,5 тисяч особам. Він також дає помилування 39 особам, які отримали вироки за ненасильницькі злочини. Ці дії є найбільшим наданням помилувань за один день у сучасній історії", - повідомляється на сайті Білого дому.

Не вказуються імена помилуваних людей.

За словами Байдена, пом'якшення покарання стосується тих, хто був переведений під домашній арешт під час пандемії та «успішно реінтегрувався у свої сім'ї».

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