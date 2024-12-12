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Джо Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1500 заключенным

13:27, 12 декабря 2024
Помилуют 39 человек, совершивших ненасильственные преступления.
Джо Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1500 заключенным
Фото: newsweek.com
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Действующий президент США Джо Байден объявил о помиловании 39 человек и о смягчении приговоров 1500 заключенным, отбывающим длительные тюремные сроки.

"Президент смягчает наказания почти 1,5 тысячи лиц... Он также дает помилование 39 лицам, которые получили приговоры за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории", - сообщается на сайте Белого дома.

Не указываются имена помилованных людей.

По словам Байдена, смягчение наказания касается тех, кто был переведен под домашний арест во время пандемии и «успешно реинтегрировался в свои семьи». 

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США заключенные Джо Байден

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