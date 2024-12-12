Украинцам несколько дней не будут выдавать и не будут оформлять паспорта — когда и почему

С 16:00 13 декабря услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться.

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» предупредил граждан, что с 13 по 16 декабря услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться.

Отмечается, что 13 декабря в 16:00 (по киевскому времени) состоятся плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР).

«В связи с этим услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться с 16.00 13.12.2024 до 16.12.2024 года», - говорится в сообщении.

Также там добавляют, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам, выехавшим до достижения 18 лет, в выдаче паспортов.

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