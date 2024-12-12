Українцям декілька днів не видаватимуть та не оформлюватимуть паспорти — коли та чому

З 16:00 13 грудня послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться.

Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» попередив громадян, що з 13 по 16 грудня послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться.

Зазначається, що 13 грудня о 16:00 (за київським часом) відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).

«У зв’язку з цим послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 16:00 13.12.2024 до 16.12.2024 року», - йдеться у повідомленні.

Також там додають, що про відновлення роботи буде проінформовано додатково.

Раніше ми писали, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів.

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