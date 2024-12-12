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Лимиты на переводы «с карты на карту» будут касаться только 1% клиентов банков

16:50, 12 декабря 2024
Лимиты касается только тех клиентов, у которых нет документального подтверждения доходов, отметил Андрей Пышный.
Лимиты на переводы «с карты на карту» будут касаться только 1% клиентов банков
Источник фото: НБУ
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Лимиты, в подписанном крупнейшими банками Меморандуме об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг, относятся исключительно к клиентам, не предоставившим документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые». Их, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, банки как применяли риск-ориентировочный подход к оценке клиентов, а соответственно и решений об их обслуживании, так и используют. Кроме того, успешная реализация меморандума, напротив, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходные P2P переводы, которые ввели в октябре сроком на полгода.

«Если вы работаете «вбелую», получаете «белую» зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов», – подчеркнул Пышный.

Глава Нацбанка также заверил, что меморандум никоим образом не повлияет на работу волонтеров и не требует от клиентов предоставления дополнительных документов или обновления данных. Особенно это касается военнослужащих на фронте и внутри перемещенных лиц.

Напомним, что ПриватБанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг». Подписание документа прошло в Национальном банке Украины.

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