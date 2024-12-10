Приватбанк, Ощадбанк, Monobank і Райффайзен введуть для клієнтів з високим рівнем ризику обмеження до 50 000 грн на перекази

10 грудня банки підписали меморандум про посилення фінмоніторингу.

Фото: gsminfo.com.ua

У вівторок, 10 грудня, Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Підписання документу відбулося у Національному банку України, пише «Інтерфакс-Україна».

На 1 жовтня на ці фінансові установи припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток.

Документ передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій, зокрема запроваджує місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн за місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня.

Йдеться не тільки про перекази з картки на картку - P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн за місяць в одному банку, - а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Учасники підписання додали, що в разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуть індивідуально з урахуванням рівня доходів, інформацію про які планують збирати автоматично з наявних ресурсів.

Окрім того, документ встановлює підходи до обміну банківською інформацією і передбачає посилення контролю за діяльністю фізосіб-підприємців, обмежує відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома в одній валюті та посилений контроль платежів уночі.

Підписанти меморандуму просять у співпраці з Нацбанком створити централізований реєстр сумнівних клієнтів («дропів») і надати учасникам доступ до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу «Дія» про дохід клієнта, судові справи тощо.

Голова НБУ Андрій Пишний під час підписання висловив сподівання, що до меморандуму приєднаються інші банки, а також небанківські учасники ринку платіжних послуг, тоді як голова АУБ Андрій Дубас припустив, що переважна більшість, а можливо, й увесь 61 банк підпишуть документ.

Голова НАБУ Володимир Мудрий наголосив, що ця угода не порушує конкуренції на ринку, кожен банк буде й надалі встановлювати власні тарифи, проте вводить єдиний бар'єр на шляху зловживання платіжною системою.

«Ми очікуємо, що 9 із 10 клієнтів не відчують змін», - сказав під час підписання член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

За словами Дубаса, статус «високого» ризику має тільки близько 1% клієнтів.

Мудрий уточнив, що цей меморандум діятиме на період воєнного стану або до запровадження реєстру «дропів». За даними Нацбанку, такий реєстр може запрацювати в другому кварталі 2026 року.

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