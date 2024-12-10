Приватбанк, Ощадбанк, Monobank и Райффайзен введут для клиентов с высоким уровнем риска ограничение до 50 000 грн на переводы

10 декабря банки подписали меморандум об усилении финмониторинга.

Фото: gsminfo.com.ua

Во вторник, 10 декабря, ПриватБанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг». Подписание документа состоялось в Национальном банке Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

На 1 октября на эти финансовые учреждения приходилось 64,5% всех средств населения в банках и 87,5% активных платежных карт.

Документ предусматривает введение унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых операций, в частности, вводит месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, 50 тыс. грн с 1 февраля 2025 года.

Для клиентов со средним и низким уровнем риска предел устанавливают в размере 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля и снижают до 100 тыс. грн. грн с 1 июня.

Йдеться не тільки про перекази з картки на картку - P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн за місяць в одному банку, - а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Учасники підписання додали, що в разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуть індивідуально з урахуванням рівня доходів, інформацію про які планують збирати автоматично з наявних ресурсів.

Окрім того, документ встановлює підходи до обміну банківською інформацією і передбачає посилення контролю за діяльністю фізосіб-підприємців, обмежує відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома в одній валюті та посилений контроль платежів уночі.

Підписанти меморандуму просять у співпраці з Нацбанком створити централізований реєстр сумнівних клієнтів («дропів») і надати учасникам доступ до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу «Дія» про дохід клієнта, судові справи тощо.

Голова НБУ Андрій Пишний під час підписання висловив сподівання, що до меморандуму приєднаються інші банки, а також небанківські учасники ринку платіжних послуг, тоді як голова АУБ Андрій Дубас припустив, що переважна більшість, а можливо, й увесь 61 банк підпишуть документ.

Голова НАБУ Володимир Мудрий наголосив, що ця угода не порушує конкуренції на ринку, кожен банк буде й надалі встановлювати власні тарифи, проте вводить єдиний бар'єр на шляху зловживання платіжною системою.

«Ми очікуємо, що 9 із 10 клієнтів не відчують змін», - сказав під час підписання член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

За словами Дубаса, статус «високого» ризику має тільки близько 1% клієнтів.

Мудрий уточнив, що цей меморандум діятиме на період воєнного стану або до запровадження реєстру «дропів». За даними Нацбанку, такий реєстр може запрацювати в другому кварталі 2026 року.

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