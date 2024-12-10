Нацбанк не угрожал банкам, которые не подпишут меморандум об уменьшении лимитов на переводы — Андрей Пышный

В НБУ заявили, что не угрожали банкам усиленными проверками и наложением штрафов.

Как сообщалось, крупнейшие украинские банки подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг». Самый низкий лимит переводов с карты на карту составит 50 тысяч гривен в месяц.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что регулятор не угрожал банкирам, которые не подпишут меморандум об уменьшении лимитов на переводы.

Накануне появилась информация, что отдельным банкам угрожали усиленными проверками и наложением штрафов, если они не присоединятся к подписанию документа.

«Это точно не соответствует действительности», - заявил он во время брифинга, передает Экономическая правда.

В то же время глава НБУ признал, что подписание меморандума и ссылки требований к финансовому мониторингу инициировали в Нацбанке.

Андрей Пышный добавил, что Нацбанк рассматривает возможность досрочного снятия введенных им ограничений на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч грн. Эти ограничения вводились в 1 октября сроком на 6 месяцев.

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