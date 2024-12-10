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Нацбанк не погрожував банкам, які не підпишуть меморандум про зменшення лімітів на перекази — Андрій Пишний

17:00, 10 грудня 2024
У НБУ заявили, що не погрожували банкам посиленими перевірками та накладанням штрафів.
Нацбанк не погрожував банкам, які не підпишуть меморандум про зменшення лімітів на перекази — Андрій Пишний
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Як повідомлялося, найбільші українські банки підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Найнижчий ліміт переказів з картки на картку становитиме 50 тисяч гривень на місяць.

Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив, що регулятор не погрожував банкірам, які не підпишуть меморандум про зменшення лімітів на перекази.

Напередодні з’явилась інформація, що окремим банкам погрожували посиленими перевірками та накладанням штрафів у разі, якщо вони не приєднаються до підписання документа.

«Це точно не відповідає дійсності», - заявив він під час брифінгу, передає Економічна правда.

Водночас очільник НБУ визнав, що підписання меморандуму та посилання вимог до фінансового моніторингу ініціювали в Нацбанку.

Андрій Пишний додав, що Нацбанк розглядає можливість дострокового зняття запроваджених ним обмежень на перекази з картки на картку у розмірі 150 тисяч грн. Ці обмеження запроваджувалися 1 жовтні терміном на 6 місяців.

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гроші НБУ Нацбанк банк

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