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Банки планують посилити обмеження переказів з карти на карту — ЗМІ

19:47, 9 грудня 2024
Великі банки готуються до обмеження карткових переказів для фізосіб.
Банки планують посилити обмеження переказів з карти на карту — ЗМІ
Фото: napensii.ua
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У найближчий тиждень 7 великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів.  Про це повідомило видання Forbes із посиланням на проект меморандуму.

Схожі обмеження для p2p переказів два місяці тому запровадив Нацбанк, однак запропоновані банками ліміти будуть ще нижчими і стосуватимуться всіх видів переказів, включно з IBAN.

Планується заборонити перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерел походження коштів на суму понад 100 000 гривень на місяць. Для ризикованих клієнтів ця сума буде вдвічі меншою – 50 000 гривень.

Нові обмеження, які хочуть впровадити банки, будуть стосуватися як закордонних переказів, так і тих що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів.

Ще одне обмеження – кількість рахунків в однаковій валюті. Максимально клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати три рахунки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року вступив в силу тимчасово на пів року ліміт від НБУ у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

 

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банк

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