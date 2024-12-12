В Хмельницкой области судили мужчину, который в состоянии опьянения вызвал ДТП, в котором тяжело травмировался мотоциклист

Мужчина признался, что сел в нетрезвом состоянии за руль, случайно задел мотоцикл через неудачный маневр и полностью возместил вред потерпевшему.

иллюстративное фото, источник: полиция Львовщины

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал 58-летнего водителя легковушки виновным в совершении ДТП, в котором мотоциклист получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Авария произошла 7 августа 2024 года в поселке Ярмолинцы: водитель автомобиля «Volkswagen Passat», выезжая с прилегающей территории дома на проезжую часть, столкнулся с ехавшим по встречной полосе мотоциклом «Geon Invader 250».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил открытые переломы костей голени, по своим признакам относящихся к тяжелым телесным повреждениям.

Во время судебного разбирательства водитель легковушки свою вину в совершении аварии признал полностью. Рассказал, что сел подвыпивший за руль, чтобы перевезти машину в гараж. Когда выезжал на проезжую часть и поворачивал направо, сделал больший радиус, чтобы обойти яму, но не увидел мотоцикл.

Сказал, что полностью возместил потерпевшему причиненный ущерб.

31-летний водитель мотоцикла считал возможным назначить обвиняемому не суровое наказание. Заверил, что тот просил у него прощения и полностью возместил причиненный ущерб, поэтому претензий к нему нет.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что вина водителя автомобиля в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинившему потерпевшему тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины), доказано полностью.

При назначении наказания суд учел наличие нескольких обстоятельств, которые его смягчают и существенно снижают степень тяжести совершенного уголовного правонарушения: искреннее раскаяние обвиняемого и полное добровольное возмещение причиненного ущерба, а также личность виновника ДТП, ранее не судимого, который имеет семью, характеристики и многочисленные награды за преданность и добросовестное исполнение воинского долга.

Следовательно, назначил ему основное наказание ниже самого низкого предела, установленного в санкции инкриминируемой статьи, – 2 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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