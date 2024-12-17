Верховный Суд запустил новый ресурс Supreme LAB, который поможет с поиском судебной практики

Информацию о судебных делах теперь можно найти всего в нескольких кликах в Supreme LAB – система автоматически подберет релевантные судебные решения, соответствующие заданным параметрам.

Верховный Суд запустил Supreme LAB – инновационный ресурс, созданный аналитиками и ИТ-специалистами ВС, предоставляющий удобный доступ к информации о делах, рассмотренных палатами, объединенными палатами и Большой Палатой ВС или находящихся в них на рассмотрении, а также образцовые дела. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Что предлагает Supreme LAB:

– возможность применения различных фильтров и параметров поиска для обнаружения дел, рассмотренных палатами, объединенными палатами и Большой Палатой ВС или находящихся в них на рассмотрении, а также образцовых дел;

– поиск соответствующих судебных дел по ключевым словам, дате передачи или дате рассмотрения дела;

– отслеживание стадии рассмотрения дела;

– возможность ознакомиться с постановлениями о передаче дел на рассмотрение палат/объединенных палат/Великой Палаты ВС и решениями по существу.

«Supreme LAB – это шаг к удобству для судей, адвокатов, прокуроров, юристов, общественности и всех, кто работает с поиском судебной практики. Теперь необходимую информацию можно найти всего за несколько кликов – система автоматически подберет релевантные судебные решения, соответствующие заданным параметрам», - заявили в ВС.

Ресурс Supreme LAB доступен по ссылке.

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