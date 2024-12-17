Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд запустил новый ресурс Supreme LAB, который поможет с поиском судебной практики

11:42, 17 декабря 2024
Информацию о судебных делах теперь можно найти всего в нескольких кликах в Supreme LAB – система автоматически подберет релевантные судебные решения, соответствующие заданным параметрам.
Верховный Суд запустил новый ресурс Supreme LAB, который поможет с поиском судебной практики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд запустил Supreme LAB – инновационный ресурс, созданный аналитиками и ИТ-специалистами ВС, предоставляющий удобный доступ к информации о делах, рассмотренных палатами, объединенными палатами и Большой Палатой ВС или находящихся в них на рассмотрении, а также образцовые дела. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Что предлагает Supreme LAB:

– возможность применения различных фильтров и параметров поиска для обнаружения дел, рассмотренных палатами, объединенными палатами и Большой Палатой ВС или находящихся в них на рассмотрении, а также образцовых дел;

– поиск соответствующих судебных дел по ключевым словам, дате передачи или дате рассмотрения дела;

– отслеживание стадии рассмотрения дела;

– возможность ознакомиться с постановлениями о передаче дел на рассмотрение палат/объединенных палат/Великой Палаты ВС и решениями по существу.

«Supreme LAB – это шаг к удобству для судей, адвокатов, прокуроров, юристов, общественности и всех, кто работает с поиском судебной практики. Теперь необходимую информацию можно найти всего за несколько кликов – система автоматически подберет релевантные судебные решения, соответствующие заданным параметрам», - заявили в ВС.

Ресурс Supreme LAB доступен по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минздраве объяснили суть поправки к закону о реформе МСЭК, предлагающей, чтобы мужчины 25-60 лет с II или III группой инвалидности прошли оценивание повседневного функционирования

В случае принятия закона мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования в соответствии с действующим законодательством, если они ранее не прошли такой осмотр в установленные сроки – разъяснение Минздрава.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс для стимулирования благотворительности

Инициаторами изменений в Налоговый кодекс выступили Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

23-летний студент дневной формы, которому ТЦК отказал в отсрочке, решил попросить суд обеспечить иск, чтобы его не мобилизовали

Мужчина 23 лет, которого могут мобилизовать ввиду отсутствия подписанного закона 11379-д, подал заявление в суд об обеспечении иска – что решил суд.

Верховная Рада изменит основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК

Парламент в скором времени рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации.

Мужчины 25-60 лет с II или III группой инвалидности с указанием срока повторного осмотра обязаны будут пройти его в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года по новому закону

Финальная редакция законопроекта о реформе МСЭК предусматривает, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​ІІ или ІІІ группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут с 1 апреля по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования личности по новым правилам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео