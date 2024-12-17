В Минздраве объяснили суть поправки к закону о реформе МСЭК, предлагающей, чтобы мужчины 25-60 лет с II или III группой инвалидности прошли оценивание повседневного функционирования

В случае принятия закона мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования в соответствии с действующим законодательством, если они ранее не прошли такой осмотр в установленные сроки – разъяснение Минздрава.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали «Судебно-юридической газете» изменения, которые предлагаются для лиц с инвалидностью в случае принятия законопроекта о реформе МСЭК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица, и это требование будет касаться случаев, когда лицу инвалидность с указанием срока повторного осмотра была установлена ​​до введения в действие закона о реформе МСЭК, то есть до 1 января 2025 года и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но лицо в соответствии с условиями, установленными Кабмином, не проходило такой повторный осмотр в МСЭК.

Соответствующие изменения предусмотрены поправкой ко второму чтению законопроекта 12178 о реформе МСЭК, которую 9 декабря на своем заседании одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

В поправке указано следующее: «Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше 1 июля 2025 г.

В случае, когда лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена ​​до введения в действие настоящего Закона, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но согласно условиям, установленным Кабмином, не проходило такой повторный осмотр в МСЭК:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​ІІ или ІІІ группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии с настоящим Законом и Порядком проведения оценка повседневного функционирования лица, утвержденного Кабмином;

другие лица, за исключением тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования, проходят оценивание повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года».

Что объяснили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения прокомментировали «Судебно-юридической газете», что именно изменится в результате принятия закона, если соответствующая поправка будет учтена.

Итак, как пояснили в Минздраве, правка к проекту закона, о которой идет речь в материале, касается исключительно тех людей, которым была установлена ​​инвалидность с указанием срока повторного осмотра, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но которые согласно условий, установленных Кабинетом Министров Украины (постановление КМУ от 8 марта 2022 №225), не проходили такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях.

«В общей сложности, по данным Пенсионного фонда, таких людей 120 тысяч. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет должны пройти повторный осмотр с 1 апреля по 1 ноября, другие (женщины и мужчины других возрастов) с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года. Однако и среди этой категории есть исключения, когда лицо может не проходить оценку.

Таким образом, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования в соответствии с действующим законодательством, если они раньше не прошли такой осмотр в установленные сроки» - отметили в Минздраве.

К лицам, которые могут не проходить оценку повседневного функционирования, относятся:

1.Лица, проживающие на территориях, включенных в список, где ведутся (или велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных рф. Этот перечень утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, и для таких территорий не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

2. Лица с тяжелыми нарушениями функций организма, которые:

не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

не слышат, не говорят или не видят (оба или одного глаза);

не имеют глаз (глаза), конечностей, кистей рук или стоп ног;

лишены одного из четных органов;

имеют онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические расстройства;

страдают церебральным параличом или другими паралитическими синдромами;

имеют инвалидность с детства.

Для таких лиц оценивания повседневного функционирования лица переносится сроком после прекращения или отмены военного положения. При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности (в процентах) для таких лиц продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения, если раньше не будет проведена оценка.

Кроме того, согласно законопроекту для людей с инвалидностью, которым был назначен повторный осмотр с 1 января 2025 года, но которые не смогли его пройти вовремя, инвалидность продолжается до даты принятия решения по результатам оценки, но не дольше 1 июля 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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