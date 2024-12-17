Чоловіки 25-60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності із зазначенням строку повторного огляду зобов'язані будуть пройти його у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року за новим законом

Фінальна редакція законопроекту про реформу МСЕК передбачає, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть з 1 квітня до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи за новими правилами

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону про реформу МСЕК та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабінетом Міністрів. Це буде стосуватися випадків, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до введення в дію закону про реформу МСЕК, тобто, до 1 січня 2025 року, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але особа відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.

Відповідні зміни передбачені законопроектом 12178 про реформу МСЕК у редакції до другого читання, яку 9 грудня на своєму засіданні схвалив Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Слід зауважити, що ця поправка авторства голови Комітету Михайла Радуцького та колег по комітету була врахована при підготовці даного законопроекту до другого читання. У тексті проекту 12178 «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», який подавав до Ради Кабмін, і який 20 листопада прийняв за основу парламент, цієї норми не було.

Законопроектом пропонується реформувати медико-соціальну експертизу шляхом запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи на першому етапі, який діятиме протягом 2025 року та оцінювання повсякденного функціонування, яке почне діяти з 1 січня 2026 року.

Які зміни передбачає відредагований законопроект

Відповідно до фінальної редакції прикінцевих положень законопроект про реформу МСЕК передбачає, що особам, яким встановлено інвалідність органами медико-соціальної експертизи, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі, передбаченому законодавством України для осіб з інвалідністю, на встановлений строк інвалідності.

Документами, що підтверджують інвалідність повнолітнім особам, є:

видані до 31 грудня 2024 року органами медико-соціальної експертизи виписка/довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ;

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності за формою, затвердженою МОЗ.

Рішення, прийняті медико-соціальними експертними комісіями, документи, видані на підставі таких рішень, є законними і чинними, прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, документів, виданих на підставі таких рішень експертних команд (у тому числі витягів з рішень) та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій тощо, у тому числі для цілей, визначених у законах «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь термін дії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування.

Особи, інвалідність яким встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи за власним бажанням (за зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності).

Особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

У разі, коли особі інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) була встановлена до введення в дію цього Закону, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у МСЕК:

чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном;

інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року.

На період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні перелік причин неможливості проходження повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування особи визначається Кабміном.

Для осіб, направлення яких на проведення повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування є неможливим відповідно до підстав, визначених Кабміном, оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування. При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання повсякденного функціонування особи.

Датою початку функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи та її складової – Реєстру осіб, направлених на оцінювання повсякденного функціонування, є дата оприлюднення відповідного повідомлення про це на офіційному веб-сайті МОЗ, яке здійснюється після впровадження відповідного програмного забезпечення та забезпечення технічної можливості щодо його функціонування.

Також прикінцевими положеннями установлено, що повноваження, права і обов’язки МСЕК щодо проведення медико-соціальної експертизи, а також повноваження, права і обов’язки Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України припиняються 31 грудня 2024 року. З моменту припинення повноважень, прав і обов'язків МСЕК щодо проведення медико-соціальної експертизи розгляд направлень на медико-соціальні експертні комісії, що не завершений до моменту припинення повноважень, прав і обов'язків МСЕК, припиняється зазначеними комісіями. Розгляд зазначених направлень здійснюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном.

Кабміну доручається з дня набрання чинності законом про реформу МСЕК забезпечити створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи у закладах охорони здоров'я.

Також уряд повинен до 1 липня 2025 року забезпечити подання Верховній Раді проекту Закону, який:

впроваджує не пізніше ніж з 1 липня 2026 року механізм оцінювання функціонування особи з урахуванням біопсихосоціальної моделі в сфері охорони здоров’я, соціальній, освітній сферах, сфері зайнятості, сфері фізичної культури та спорту та за потреби в інших сферах життєдіяльності особи, фіксацію результатів такого оцінювання, що відображають потреби особи, із використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, не скасовуючи статуси "особа з інвалідністю" або "дитина з інвалідністю;

визначає центральні органи виконавчої влади та суб'єктів, до компетенції яких передається від закладів охорони здоров'я та з управління сфери охорони здоровʼя встановлення інвалідності повнолітнім особам і дітям;

визначає порядок обміну інформацією про оцінювання функціонування особи між різними сферами;

до 1 липня 2026 року разом із впровадженням оцінювання функціонування особи в різних сферах забезпечити передачу від закладів охорони здоров'я та з управління сфери охорони здоровʼя функцій встановлення інвалідності повнолітнім особам і дітям до визначених центральних органів виконавчої влади та суб'єктів.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) до 10 січня 2025 року доручається забезпечити передачу медико-соціальними експертними комісіями (обласними, центральними міськими, міськими, міжрайонними, районними) визначеним для кожної з них закладам охорони здоров'я всіх наявних у них медико-експертних справ, за якими розгляд медико-соціальними експертними комісіями був проведений до 31 грудня 2024 року.

Зазначені направлення лікарсько-консультативних комісій для проведення медико-соціальної експертизи з доданими документами передаються закладам охорони здоров'я, визначеним для кожної медико-соціальної експертної комісії відповідно до переліку закладів охорони здоров'я, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого МОЗ (щодо закладів державної власності), розпорядженням голови (начальника) обласної, Київської міської державної адміністрації (військової адміністрації) за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (щодо закладів комунальної власності).

Автор: Наталя Мамченко

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