З 1 січня всі медзаклади та державні установи почнуть працювати виключно через Програму медгарантій — Михайло Радуцький

Михайло Радуцький зазначив, що перехід до єдиного медичного простору дозволить оплачувати послуги за прозорими тарифами та єдиними стандартами, що в перспективі покращить якість надання медичних послуг пацієнтам.

Фото: racurs.ua

Голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що з 1 січня 2025 року всі медичні заклади та державні установи почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

«Це вимога законодавства та принципова позиція нашого Комітету. Щоб працювати в єдиному медичному просторі інститути НАМНУ мають обов’язково виконати вимоги НСЗУ та підписати договір зі службою», - сказав він.

За його словами, НСЗУ вже почала прийом заявок на укладання договорів від інститутів НАМНУ, медзакладів МОЗ, Державного управління справами та Національною академією наук. Першим серед інститутів НАМНУ виконав всі вимоги НСЗУ, подав заявку на контрактування Інститут травматології та ортопедії на пакет «Перехідне фінансування забезпечення надання медичних послуг закладам охорони здоров’я». Згідно з пакетом у випадку, якщо у 2025 році заробіток від співпраці з НСЗУ складе менше, ніж фінансування цього року, то інститут отримає доплату від держави. Керівництво Інституту травматології та ортопедії планує контрактуватися за іншими пакетами ПМГ-2025, і попередні розрахунки показують, що установа дофінансування не потребуватиме.

«Процес контрактування з НСЗУ активно триває. Станом на 18:00 з 56 державних установ подали заявки на цей пакет 26», - додав він.

Михайло Радуцький закликав керівництво всіх інститутів виконати вимоги НСЗУ та подати заявки на контрактування.

«Не піддавайтесь на маніпуляції. Є вимога закону, що з наступного року фінансуються виключно ті медичні установи, які уклали договір з НСЗУ», - сказав він.

Якщо раніше інститути НАМНУ фінансувалися окремо, то тепер, як і передбачає медична реформа, вони працюватимуть за контрактами із НСЗУ та отримуватимуть кошти за надану послугу. Перехід до єдиного медичного простору дозволить оплачувати послуги за прозорими тарифами та єдиними стандартами, що в перспективі покращить якість надання медичних послуг пацієнтам.

«Інститутам потрібно звикати до роботи в нових умовах. Ми розуміємо, що у перші місяці 2025 року можуть виникнути деякі труднощі. Тому для тих закладів, які підпишуть договір на відповідний пакет з НСЗУ, запланували стабілізаційний пакет. Але ці кошти передбачені лише на початок вашої співпраці з НСЗУ. Доки інститути стануть на рейки і почнуть самостійно заробляти на пакетах НСЗУ», - зазначив Голова Комітету.

Михайло Радуцький також нагадав, що вимога про перехід всіх інститутів НАМНУ до єдиного медичного простору з’явилася не вчора. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування майже два роки проводив регулярні наради, щоб допомогти інститутам НАМНУ перейти до єдиного медичного простору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.