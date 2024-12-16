С 1 января все медучреждения и государственные учреждения начнут работать исключительно через Программу медгарантий — Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий отметил, что переход в единое медицинское пространство позволит оплачивать услуги по прозрачным тарифам и единым стандартам, что в перспективе улучшит качество предоставления медицинских услуг пациентам.

Фото: racurs.ua

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что с 1 января 2025 все медицинские учреждения и государственные учреждения начнут работать исключительно через Программу медицинских гарантий. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

«Это требование законодательства и принципиальная позиция Комитета. Чтобы работать в едином медицинском пространстве, институты НАМНУ должны обязательно выполнить требования НСЗУ и подписать договор со службой», - сказал он.

По его словам, НСЗУ уже начал прием заявок на заключение договоров от институтов НАМНУ, медучреждений Минздрава, Государственного управления делами и Национальной академией наук. Первым из институтов НАМНУ выполнил все требования НСЗУ, подал заявку на контрактирование Институт травматологии и ортопедии на пакет «Переходное финансирование обеспечения предоставления медицинских услуг учреждениям здравоохранения». Согласно пакету в случае, если в 2025 году заработок от сотрудничества с НСЗУ составит меньше финансирования в этом году, то институт получит доплату от государства. Руководство Института травматологии и ортопедии планирует контрактироваться с другими пакетами ПМГ-2025, и предварительные расчеты показывают, что учреждение к финансированию не будет нуждаться.

«Процесс контрактирования с НСЗУ активно продолжается. По состоянию на 18:00 из 56 государственных учреждений подали заявки на этот пакет 26», - добавил он.

Михаил Радуцкий призвал руководство всех институтов выполнить требования НСЗУ и подать заявки на контракты.

«Не поддавайтесь на манипуляции. Есть требование закона, что со следующего года финансируются исключительно медицинские учреждения, которые заключили договор с НСЗУ», - сказал он.

Если раньше институты НАМНУ финансировались отдельно, то теперь, как и предусматривает медицинская реформа, они будут работать по контрактам с НСЗУ и получать средства за предоставленную услугу. Переход в единое медицинское пространство позволит оплачивать услуги по прозрачным тарифам и единым стандартам, что в перспективе улучшит качество предоставления медицинских услуг пациентам.

«Институтам нужно привыкать к работе в новых условиях. Мы понимаем, что в первые месяцы 2025 могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому для заведений, которые подпишут договор на соответствующий пакет с НСЗУ, запланировали стабилизационный пакет. Но эти средства предусмотрены только к началу вашего сотрудничества с НСЗУ. Пока институты станут на рельсы и начнут самостоятельно зарабатывать на пакетах НСЗУ», – отметил Председатель Комитета.

Михаил Радуцкий также напомнил, что требование о переходе всех институтов НАМНУ в единое медицинское пространство появилось не вчера. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования почти два года проводил регулярные совещания, чтобы помочь институтам НАМНУ перейти в единое медицинское пространство.

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