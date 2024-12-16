ЕС обновил законодательство об ответственности за качество продукции, изменения коснутся и систем ИИ

Новая Директива ЕС о качестве продукции включает также все типы программного обеспечения, включая приложения, операционные системы и системы ИИ.

Европейский Союз принял Директиву о качестве продукции (PLD), которая осовременивает и адаптирует правила ответственности ЕС по новым технологиям, обеспечивая лучшую защиту потребителей и большую правовую определенность для субъектов хозяйствования. Об этом заявил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

За його словам, Директива гарантує, що постраждалі від неякісної продукції можуть вимагати компенсацію від виробників, якщо вони зазнають збитків, спричинених дефектним продуктом, і базується на двох фундаментальних принципах:

- виробник повинен відшкодувати збитки, заподіяні їх неякісним продуктом;

- потерпілий повинен довести несправність товару, заподіяну шкоду та встановити, що ця несправність стала причиною шкоди.

Оновлення Директиви стало необхідним, щоб уніфікувати підходи у сфері захисту прав споживачів як традиційної продукції, так і новітніх продуктів, що з’явилися вже у цифрову епоху, зокрема таких технологій, як штучний інтелект. Вона ураховує також посилення глобалізації у світі, встановивши, що навіть якщо виробник дефектної продукції не походить з ЄС, у самому ЄС завжди повинна бути відповідальна сторона, від якої потерпілий може вимагати компенсацію.

Правила Директиви застосовуються з моменту заподіяння одного з основних видів шкоди, таких як:

▪ смерть або тілесні ушкодження, які включають фізичну та психологічну шкоду;

▪ пошкодження майна;

▪ знищення або пошкодження даних.

Потерпілий має право вимагати відшкодування будь-якого з основних видів шкоди та всіх завданих ними збитків.

Виробник бракованого товару є основною особою, від якої потерпілий може вимагати відшкодування. У разі, якщо такий виробник, який все одно залишається відповідальним за PLD, не знаходиться в ЄС, потерпілий може вимагати компенсацію від інших відповідальних осіб, зареєстрованих у ЄС, а саме:

- імпортера або уповноваженого представника;

- постачальника послуг-виконавця / дистриб’ютора за відсутності імпортера або уповноваженого представника.

Щоб дізнатися, хто є відповідальною стороною в ЄС, постраждалий може запитати цю інформацію у дистриб’ютора дефектного товару. У разі відсутності відповідальної сторони з ЄС або відповіді протягом 1 місяця з моменту запиту на інформацію, потерпілий може звернутися за компенсацією до самого дистриб’ютора бракованого товару.

Нові правила запроваджують правило, за якого онлайн-платформи можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо по відношенню до дефектного товару вони виступають як один із суб’єктів господарювання, визначених новою Директивою (тобто є виробником, імпортером, уповноваженим представником, постачальником послуг-виконавцем або дистриб’ютором). Онлайн-платформи, які діють як посередники для несправного продукту, також можуть бути притягнуті до відповідальності за певних умов, несучи такі ж зобов’язання, що й дистриб’ютор.

Нові правила поширюються на всі продукти незалежно від їх типу (наприклад, традиційні продукти, сировина, цифрові продукти), якщо вони розміщені на ринку ЄС.

Згідно з новою Директивою, продукт вважатиметься дефектним, якщо він не забезпечує безпечність, яку особа має право очікувати від нього, або те, що вимагається згідно із законом.

Нова Директива охоплює також всі типи програмного забезпечення, включаючи додатки, операційні системи та системи ШІ. Виробники можуть нести відповідальність за будь-який дефект, який існував на момент випуску їх програмного забезпечення або системи ШІ, включаючи дефекти, які стали очевидними після випуску оновлень або в результаті використання функції машинного навчання.

Згідно нових правил продукт, який був суттєво модифікований (наприклад, у процесі повторного виробництва), вважається новим продуктом, а особа, яка внесла такі зміни, стає виробником.

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за свою неякісну продукцію протягом 10 років після розміщення продукції на ринку, а у деяких випадках, пов’язаних зі здоров’ям, коли ушкодження проявляється довше, цей період подовжується до 25 років.

Потерпілі матимуть 3 роки, щоб подати позов про компенсацію до національного суду.

Як позивач, так і відповідач у судовій справі про відповідальність за якість товару можуть вимагати доступу до доказів, якщо це пропорційно та необхідно для справи.

Для забезпечення прозорості національні верховні та апеляційні суди зобов’язані публікувати свої рішення щодо справ про відповідальність за якість продукції. Європейська Комісія створить базу даних ЄС, щоб зробити ці рішення легкодоступними для практикуючих юристів, науковців і широкої громадськості.

Країни ЄС матимуть перехідний період до 9 грудня 2026 року, протягом якого вони повинні перенести норми нової Директиви до національного законодавства.

PLD застосовуватиметься до продуктів, випущених на ринок з 9 грудня 2026 року. До продуктів, випущених на ринок до цієї дати, застосовуватимуться положення Директиви з цього питання 1985 року.

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