17 декабря графики отключения света не будут применять — Укрэнерго

17 декабря свет в Украине не будут выключать, но граждан призвали потреблять электроэнергию бережливо.

Во вторник, 17 декабря, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Там также отмечают, что в случае изменения ситуации, об этом будет сообщено дополнительно

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо.

Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00», - заявили в ведомстве.

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