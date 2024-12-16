17 грудня графіки відключення світла не застосовуватимуть — Укренерго

17 грудня світло в Україні не вимикатимуть, але громадян закликали споживати електроенергію ощадливо.

У вівторок, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там також зазначають, що у разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо

Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00», - заявили у відомстві.

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