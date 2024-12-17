Как изменились фасады с вывесками на Контрактовой площади в Киеве за 10 лет

На старых фото – рекламные конструкции до введения новых правил размещения.

Источник фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

В Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама» показали, как изменился Киев, в том числе фасады столицы. На опубликованных фотографиях — Контрактовая площадь.

На некоторых примерах (до новых правил размещения рекламы в городе) фасад здания почти невозможно было увидеть из-за большого количества рекламных конструкций.

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