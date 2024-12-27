Кабмин одобрил законопроект о создании в Украине Высшего административного суда

Новый Высший административный суд, который предлагается создать по требованию МВФ, не следует путать с Высшим административным судом, осуществлявшим правосудие до декабря 2017 года.

Кабмин 27 декабря на своем заседании одобрил для внесения в парламент законопроект о создании в Украине еще одного специализированного суда – Высшего административного суда.

Этот суд не следует путать с Высшим административным судом Украины, который осуществлял правосудие до декабря 2017 года, то есть до начала деятельности нового Верховного Суда, в составе которого функционирует Кассационный административный суд.

Новый суд, о необходимости создания которого постоянно напоминает МВФ, необходим для того, чтобы рассматривать в отдельной судебной институции дела об обжаловании определения победителей конкурсов на должности директоров Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАПК, которые проводятся с решающим голосом иностранных экспертов, а также для дел об обжаловании аудитов НАБУ, САП и НАПК, которые проводятся иностранными экспертами. Судей этого суда МВФ предлагает также отбирать с участием иностранных экспертов – Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ). Такая модель была использована при отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Следует отметить, что это уже пятая публичная версия законопроекта о новом суде, создание которого требует Международный валютный фонд (МВФ) для продолжения предоставления Украине финансирования. Согласно Меморандуму с МВФ, Верховная Рада должна была принять соответствующий закон о создании нового суда до конца декабря 2024 года, но пока не успела.

Напомним, летом 2024 года в распоряжении «Судебно-юридической газеты» оказался текст законопроекта «О Высшем административном суде», автором которого был Кабмин. Это была предварительная версия, предусматривавшая создание ВАСУ по образцу ВАКС. Однако она так и не попала в парламент в виде законопроекта.

Осенью первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Затем глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов внес еще один законопроект 12206-2.

Но все три законопроекта не предусматривали применение модели ГРМЕ, как того требует МВФ.

В свою очередь общественные активисты, как писала «Судебно-юридическая газета», накануне проваленного голосования начали внезапно требовать прибавить к полномочиям нового суда дела о выборах Президента и парламента.

Наконец, Верховная Рада 3 декабря провалила все три законопроекта, которые предусматривают создание в Украине нового специализированного суда.

Напомним, впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров.

В настоящее время пятая версия законопроекта еще не опубликована, впрочем, как сообщили в правительстве, он будет называться «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда».

Новым законопроектом предлагается дополнить список высших специализированных судов Высшим административным судом, определить порядок формирования его состава и установить требования к судье этого суда.

Проект предусматривает создание Высшей квалификационной комиссией судей Экспертного совета как вспомогательного органа с целью содействия ему в установлении для целей квалификационного оценивания соответствия кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и профессиональной компетентности.

Автор: Наталя Мамченко

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