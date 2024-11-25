В Україні створять новий Вищий спеціалізований адміністративний суд, куди суддів будуть відбирати міжнародні експерти разом з ВККС – законопроект Кабміну

На відміну від законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів, який вніс Андрій Мотовиловець, законопроект Ольги Стефанішиної не передбачає строків для проведення конкурсу.

Кабмін 22 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12206-1, яким в Україні закладаються засади для створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду (ВСАС). За статусом суд прирівнюється до Вищого антикорсуду (ВАКС).

Прикметно, що цей проект вніс уряд в особі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної. При цьому в парламенті раніше вже був зареєстрований законопроект 12206 про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, ініціаторами якого виступили перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Таким чином, наразі у Верховній Раді є два альтернативних проекти.

На відміну від законопроекту Мотовиловця, законопроект міністра юстиції не передбачає чітких строків для проведення конкурсу до ВСАС.

Нагадаємо, що перший проект передбачав, що ВККС має провести конкурс протягом 18 місяців з дня набрання чинності законом про утворення Вищого суду з публічно-правових спорів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», створення нового суду є вимогою МВФ та передбачено у рекомендаціях Єврокомісії. Відповідно до оновленого Меморандуму з МВФ Україна повинна прийняти цей закон до кінця грудня 2024 року.

Раніше про мету створення цього суду в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Також нагадаємо, що влітку 2024 року у розпорядженні «Судово-юридичної газети» опинився текст законопроекту «Про Вищий адміністративний суд», автором якого був Кабмін. Це була попередня версія, яка передбачала створення ВАСУ за зразком ВАКС.

Нинішня редакція законопроекту також передбачає, що перевіряти кандидатів до нового суду буде спеціальна Експертна рада, де значний голос будуть мати міжнародні експерти.

Що пропонує Ольга Стефанішина

Альтернативний законопроект, який вніс уряд, передбачає, що конкурс на посади суддів Вищого спеціалізованого адміністративного суду оголошується та проводиться ВККС з дня набрання чинності законом про утворення ВСАС. Нагадаємо, що законопроекти про створення нових судів вносить Президент. Відповідно законопроектом 12206-1 Президенту рекомендовано внести відповідний законопроект про створення нового суду.

ВСАС почне роботу за умови призначення не менше 32 суддів, у тому числі не менше 9 мають бути суддями АП ВСАС.

Упродовж 6 років з метою сприяння ВККС у перевірці кандидатів до ВСАС критеріям доброчесності та професійної компетентності діє Експертна рада, яка утворюється ВККС та є її допоміжним органом. Громадська рада доброчесності на час діяльності Експертної ради не залучається до перевірки кандидатів.

До складу Експертної ради, яка відбиратиме кандидатів до ВСАС разом з ВККС, будуть входити:

3 особи, запропоновані Радою суддів України;

3 особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями

ВККС протягом 3 днів з дня отримання списків кандидатів до складу Експертної ради приймає рішення про їх призначення. Член Експертної ради призначаються строком на 3 роки і не може бути призначений повторно.

Членом Експертної ради може бути громадянин України або іноземець, який:

1) на день призначення досяг 35 років;

2) має вищу юридичну освіту ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном;

3) має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років;

4) має високі моральні якості та бездоганну ділову репутацію;

5) є правником із визнаним рівнем компетентності;

6) відповідає критерію політичної нейтральності.

Експертна рада розпочинає роботу, за умови призначення щонайменше 4 членів Експертної ради, з яких 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Засідання Експертної ради є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 4 члена.

Члени Експертної ради мають право брати участь у засіданнях і ухваленні рішень у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв’язку.

Для здійснення своїх повноважень членам Експертної ради надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів, суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).

Члени Експертної ради, які постійно не проживають у місті Києві, мають право на компенсацію витрат на проживання та переїзд за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування діяльності ЕР може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Рішення Експертної ради є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени.

Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів за і проти Експертна рада не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування. У разі однакової кількості голосів за і проти під час повторного голосування голоси 3 членів ЕР, з яких принаймні 2 від «міжнародників», є вирішальними.

У разі ухвалення рішення Експертною радою про невідповідність кандидата на посаду судді ВСАС ВККС припиняє його участь у конкурсі.

Через 6 років, після припинення роботи ЕР, до перевірки кандидатів ВСАС залучається Громадська рада доброчесності.

Хто зможе стати суддею ВСАС

Суддею ВСАС може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у ВСАС, володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства в адміністративних справах, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років;

2) має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 7 років;

3) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років;

4) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді в адміністративних справах щонайменше сім років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1 – 4, щонайменше 7 років.

Які справи буде розглядати ВСАС

Вищому спеціалізованому адміністративному суду як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи:

1) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім справ, які нині підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції

2) щодо оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

3) щодо оскарження рішень НАЗК про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування статутної діяльності політичної партії;

4) про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;

5) щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника та заступника керівника САП, Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП;

6) щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, Комісії з проведення аудиту НАБУ;

7) щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК;

8) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору на посаду голови АРМА;

9) про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).

Апеляційна палата ВСАС переглядає як суд апеляційної інстанції судові рішення ВСАС.

Автор: Наталя Мамченко

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