Через похолодання зросло споживання електрики, у двох областях знеструмлення — в Укренерго повідомили ситуацію зі світлом

Графіки відключень діятимуть з 14:00 до 20:00.

У понеділок, 25 листопада, через зниження температури повітря зростає споживання електрики. Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись з 14:00 до 20:00. Про це повідомили в Укренерго.

Україна протягом доби імпортуватиме електрику з 5 країн.

Через складні погодні умови — сильний дощ, сніг та вітер на ранок були знеструмлені 67 населених пунктів у Чернігівській і Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, заживити знеструмлених абонентів обленерго планують до кінця доби.

Коли світло з’являється за графіком, в Укренерго просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

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