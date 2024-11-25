Из-за похолодания выросло потребление электричества, в двух областях обесточивание — в Укрэнерго сообщили ситуацию со светом

Графики отключений будут действовать с 14:00 до 20:00.

В понедельник, 25 ноября, из-за понижения температуры воздуха растет потребление электричества. Меры по ограничению потребления будут применяться с 14:00 до 20:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Украина в течение суток будет импортировать электричество из 5 стран.

Из-за сложных погодных условий – сильный дождь, снег и ветер на утро были обесточены 67 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, запитать обесточенных абонентов облэнерго планируют до конца суток.

Когда свет появляется по графику, в Укрэнерго просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

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