Верховна Рада провалила всі законопроекти про створення Вищого адміністративного суду, який є вимогою МВФ

Верховна Рада провалила всі три законопроекти щодо створення Вищого адміністративного суду – на внесення нового залишився час до кінця грудня.

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Верховна Рада 3 грудня провалила всі три законопроекти, які передбачають створення в Україні нового спеціалізованого суду – Вищого адміністративного суду (ВАС).

Громадські активісти, як писала «Судово-юридична газета», вимагають додати до повноважень нового суду справи стосовно виборів Президента та парламенту.

Нагадаємо, МВФ вимагає прийняття закону про новий спецсуд до кінця грудня 2024 року.

А вперше публічно згадка про необхідність створення в Україні суду на зразок Вищого адміністративного суду з’явилася у «Плані реформ від Білого дому», надісланого заступником радника Білого дому Майком Пайлом на Координаційну платформу донорів.

Перший проект 12206 щодо порядку створення Вищого суду з публічно-правових спорів подав заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Згодом другий альтернативний законопроект щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду 12206-1 вніс Кабмін в особі віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної.

Голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов вніс ще один законопроект 12206-2.

Але всі три законопроекти не передбачають застосовування моделі ГРМЕ, як того вимагає МВФ.

Таким чином, всі три проекти відправлені на доопрацювання. Втім, згідно вимог МВФ, один з варіантів доведеться прийняти.

Автор: Наталя Мамченко

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