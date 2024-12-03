Верховная Рада провалила все законопроекты о создании Высшего административного суда, который требует МВФ

Верховная Рада провалила все три законопроекта о создании Высшего административного суда – на внесение нового осталось время до конца декабря.

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Верховная Рада 3 декабря провалила все три законопроекта, предусматривающих создание в Украине нового специализированного суда – Высшего административного суда (ВАС).

Общественные активисты, как писала «Судебно-юридическая газета», требуют добавить в полномочия нового суда дела о выборах Президента и парламента.

Напомним, МВФ требует принятия закона о новом спецсуде до конца декабря 2024 года.

А впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров.

Первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов внес еще один законопроект 12206-2.

Но все три законопроекта не предусматривают применение модели ГРМЕ, как того требует МВФ.

Таким образом, все три проекта отправлены на доработку. Впрочем, согласно требованиям МВФ, один из вариантов придется принять.

Автор: Наталя Мамченко

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