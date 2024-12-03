Председатель Кропивницкого апелляционного суда уволился в отставку

Валерий Драный осуществлял правосудие с 1998 года, а апелляционный суд возглавлял более десяти лет.

Высший совет правосудия 3 декабря 2024 года удовлетворил заявление об отставке, которое 7 ноября направил председатель Кропивницкого апелляционного суда, судья Валерий Драный.

Отметим, что карьеру судьи Валерий Драный начал в 1998 году, когда был назначен на должность судьи Ленинского районного суда города Кировограда.

В 2005 году Валерий Драный был назначен судьей Кировского районного суда города Кировограда. Был главой этого суда.

С 2010 года – судья апелляционного суда Кировоградской области. В 2014 году Валерий Драный был избран председателем апелляционного суда.

В 2018 году Валерий Драный назначен на должность судьи Кропивницкого апелляционного суда, после чего был избран на должность председателя суда.

Общий стаж, который дает Валерию Драному право на отставку, составляет 31 год и почти 4 месяца.

Напомним, что в 2024 году в отставку уволилась уже целая группа председателей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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