Голова Дніпровського апеляційного суду звільнилася у відставку

Наталія Деркач завершила кар’єру судді, як тривала більше 36 років.

Вища рада правосуддя 3 жовтня 2024 року звільнила у відставку голову Дніпровського апеляційного суду Наталію Деркач.

Кар’єру судді Наталія Деркач розпочала ще у 1986 році з посади в. о. народного судді Саксаганського районного народного суду міста Кривого Рогу.

З 1989 по 2011 роки – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу.

У 2011 році Наталія Деркач призначена на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області (з 2018 року – Дніпровського апеляційного суду).

Наталія Деркач неодноразово обиралася на посаду голови апеляційного суду.

Стаж діяльності Наталії Деркач лише на посаді судді складає більше 36 років (також вона працювала у 1970-ті – 1980-ті роки на посадах секретаря судового засідання, а також державного нотаріуса).

Зазначимо, що у листопаді 2024 року Наталії Деркач виповнюється 65 років.

Нагадаємо, що у серпні-жовтні у відставку звільнилися вже декілька голів апеляційних судів. Так, звільнилися у відставку голови Івано-Франківського апеляційного суду, Запорізького апеляційного суду та голова Західного апеляційного господарського суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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