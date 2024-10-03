Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Голова Дніпровського апеляційного суду звільнилася у відставку

12:12, 3 жовтня 2024
Наталія Деркач завершила кар’єру судді, як тривала більше 36 років.
Голова Дніпровського апеляційного суду звільнилася у відставку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 3 жовтня 2024 року звільнила у відставку голову Дніпровського апеляційного суду Наталію Деркач.

Кар’єру судді Наталія Деркач розпочала ще у 1986 році з посади в. о. народного судді Саксаганського районного народного суду міста Кривого Рогу.

З 1989 по 2011 роки – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу.

У 2011 році Наталія Деркач призначена на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області (з 2018 року – Дніпровського апеляційного суду).

Наталія Деркач неодноразово обиралася на посаду голови апеляційного суду.

Стаж діяльності Наталії Деркач лише на посаді судді складає більше 36 років (також вона працювала у 1970-ті – 1980-ті роки на посадах секретаря судового засідання, а також державного нотаріуса).

Зазначимо, що у листопаді 2024 року Наталії Деркач виповнюється 65 років.

Нагадаємо, що у серпні-жовтні у відставку звільнилися вже декілька голів апеляційних судів. Так, звільнилися у відставку голови Івано-Франківського апеляційного суду, Запорізького апеляційного суду та голова Західного апеляційного господарського суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Дніпровського апеляційного суду звільнилася у відставку

Наталія Деркач завершила кар’єру судді, як тривала більше 36 років.

Нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – Наталія Піпа зареєструвала законопроект.

Аудит НАБУ є запорукою отримання коштів від партнерів – до Бюро приїхали аудитори

У НАБУ нагадали, що аудит є критерієм отримання коштів від міжнародних партнерів.

Зірковість готелів та право споживачів на достовірну інформацію – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на безумовний обов’язок туроператора повідомляти споживачів про категорію (зірковість) та показники рівня комфорту готелів як в Україні, так і за кордоном.

Перший день тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів – проблеми і нюанси

«Судово-юридична газета» поцікавилася, як майбутні судді апеляційних судів долали перший етап конкурсу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва