Председатель Днепровского апелляционного суда уволилась в отставку

Наталья Деркач завершила карьеру судьи, которая длилась более 36 лет.

Высший совет правосудия 3 октября 2024 года уволил в отставку главу Днепровского апелляционного суда Наталью Деркач.

Карьеру судьи Наталья Деркач начала еще в 1986 году с должности и. о. народного судьи Саксаганского районного народного суда города Кривого Рога.

С 1989 по 2011 годы – судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога.

В 2011 году Наталья Деркач назначена на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области (с 2018 года – Днепровского апелляционного суда).

Наталья Деркач неоднократно избиралась на должность председателя апелляционного суда.

Стаж деятельности Натальи Деркач только в должности судьи составляет более 36 лет (также она работала в 1970-е – 1980-е годы в должностях секретаря судебного заседания, а также государственного нотариуса).

Отметим, что в ноябре 2024 года Наталье Деркач исполняется 65 лет.

Напомним, что в августе-октябре в отставку уволились уже несколько председателей апелляционных судов. Так, уволились в отставку председатели Ивано-Франковского апелляционного суда, Запорожского апелляционного суда и председатель Западного апелляционного хозяйственного суда

Автор: Вячеслав Хрипун

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