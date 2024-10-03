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В Украине планируют создать единую систему страхования от военных рисков

12:51, 3 октября 2024
Законопроект предусматривает введение обязательного страхования залогового имущества и жилищного строительства.
В Украине планируют создать единую систему страхования от военных рисков
Иллюстративное фото из открытых источников
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Министерство экономики и Национальный банк представили предварительную версию законопроекта «О системе страхования военных рисков», предусматривающего введение обязательного страхования залогового имущества и объектов жилищного строительства. Об этом сообщает Минэкономики.

В настоящее время список объектов обязательного страхования еще не формируется.

Система будет покрывать риски физического ущерба, нанесенные войной, в частности, предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства.

«Отсутствие покрытия военных рисков является существенным препятствием для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим это исправить, создав единую систему страхования от военных рисков», — отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Цель законопроекта – создать единую систему страхования от военных рисков, объединив все действующие программы в единый пул. Это позволит привлечь на рынок международных перестраховщиков, добавил Соболев.

Минэкономики отмечает, что комплексная общегосударственная система страхования военных рисков будет финансироваться как за счет аккумулированных обязательных страховых платежей по договорам страхования, так и при финансовой помощи доноров.

Отдельно в законопроекте предусмотрено создание Министерством экономики Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков-участников системы. А также – разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и вести Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.

Система будет покрывать риски физического ущерба, нанесенные войной, в частности, предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. В настоящее время продолжаются консультации по возможному уточнению перечня объектов обязательного страхования. На последующих этапах планируется расширение покрытия для большего круга объектов.

Проект закона планируют передать профильному комитету Верховной Рады до конца декабря текущего года с учетом замечаний бизнес-сообщества и представителей страхового рынка.

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