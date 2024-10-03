В Україні планують створити єдину систему страхування від воєнних ризиків

Законопроект передбачає запровадження обов'язкового страхування заставного майна та об'єктів житлового будівництва.

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Міністерство економіки та Національний банк презентували попередню версію законопроекту «Про систему страхування воєнних ризиків», який передбачає запровадження обов'язкового страхування заставного майна та об'єктів житлового будівництва. Про це повідомляє Мінекономіки.

На даний час список об'єктів обов'язкового страхування ще формується.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва.

«Відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку нашої економіки. Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків», — зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Мета законопроєкту – створити єдину систему страхування від воєнних ризиків, об'єднавши всі чинні програми в єдиний пул. Це дозволить залучити на ринок міжнародних перестраховиків, додав Соболєв.

Мінекономіки зазначає, що комплексна загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов'язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів.

Окремо, в законопроекті передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. А також - розробляти стандартизовані страхові продукти, визначати централізовані підходи до ціноутворення та вести Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва. Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів.

Проект закону планують передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня поточного року з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.

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