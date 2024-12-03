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Голова Кропивницького апеляційного суду звільнився у відставку

14:56, 3 грудня 2024
Голова Кропивницького апеляційного суду звільнився у відставку.
Голова Кропивницького апеляційного суду звільнився у відставку
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Вища рада правосуддя 3 грудня 2024 року задовольнила заяву про відставку, яку 7 листопада надіслав голова Кропивницького апеляційного суду, суддя Валерій Драний.

Зазначимо, що кар’єру судді Валерій Драний розпочав у 1998 році, коли був призначений на посаду судді Ленінського районного суду міста Кіровограда.

У 2005 році Валерій Драний був призначений на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда. Був головою цього суду.

З 2010 року – суддя апеляційного суду Кіровоградської області. У 2014 році Валерій Драний був обраний головою апеляційного суду.

У 2018 році Валерій Драний призначений на посаду судді Кропивницького апеляційного суду, після чого був обраний на посаду голови суду.

Загальний стаж, який дає Валерію Драному право на відставку, складає 31 рік та майже 4 місяці.

Нагадаємо, що у 2024 році у відставку звільнилася вже ціла група голів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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