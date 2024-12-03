На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон

Украина будет возвращать этот кредит в $50 млрд только при исключительных условиях – парламент принял в целом закон о создании Долгового агентства Украины.

Верховная Рада 3 декабря приняла в целом как закон законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс 12232, которые создают в бюджетной сфере новое понятие – «условные долговые обязательства». Как ранее объясняла глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, «безвозвратная ссуда» в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от России».

Эти деньги также не будут учитываться как государственный долг Украины. Минфин утверждает, что такие кредиты могут подлежать возврату Украиной, то есть их можно считать государственным долгом, в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

Без внесения таких изменений в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко просто не сможет подписать соглашения о получении этих денег, что, по словам Пидласы, «будет иметь катастрофические последствия для выполнения бюджета в следующем году».

Следовательно, по ее словам, принятие закона предоставит Минфину право уже в ближайшую неделю подписать первое соглашение о получении средств из пакета в $50 млрд.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами. Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе по отказу от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Как отмечает Минфин в пояснениях, существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств государства по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд).

ГНЭУ ВР указало в своем заключении, что «выглядит некорректным в правовом отношении дополнение п.п. 12-1, 20 ч. 1 ст. 2 БК, которые являются нормами постоянного действия, положениями об отнесении к долговым обязательствам и государственному долгу также соответствующих обязательств, возникающих «в случаях совершения сделок с условными обязательствами в случае наступления обстоятельств согласно условиям таких сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата кредитов (ссуд), которые были предоставлены в результате осуществления таких сделок», что в настоящее время предусмотрено только новым п. 35-1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» БК, который (по содержанию и месту размещения) носит временный характер».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

Автор: Наталя Мамченко

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