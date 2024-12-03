Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон

14:45, 3 декабря 2024
Украина будет возвращать этот кредит в $50 млрд только при исключительных условиях – парламент принял в целом закон о создании Долгового агентства Украины.
На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 3 декабря приняла в целом как закон законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс 12232, которые создают в бюджетной сфере новое понятие – «условные долговые обязательства». Как ранее объясняла глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, «безвозвратная ссуда» в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от России».

Эти деньги также не будут учитываться как государственный долг Украины. Минфин утверждает, что такие кредиты могут подлежать возврату Украиной, то есть их можно считать государственным долгом, в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

Без внесения таких изменений в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко просто не сможет подписать соглашения о получении этих денег, что, по словам Пидласы, «будет иметь катастрофические последствия для выполнения бюджета в следующем году».

Следовательно, по ее словам, принятие закона предоставит Минфину право уже в ближайшую неделю подписать первое соглашение о получении средств из пакета в $50 млрд.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами. Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе по отказу от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Как отмечает Минфин в пояснениях, существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств государства по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд).

ГНЭУ ВР указало в своем заключении, что «выглядит некорректным в правовом отношении дополнение п.п. 12-1, 20 ч. 1 ст. 2 БК, которые являются нормами постоянного действия, положениями об отнесении к долговым обязательствам и государственному долгу также соответствующих обязательств, возникающих «в случаях совершения сделок с условными обязательствами в случае наступления обстоятельств согласно условиям таких сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата кредитов (ссуд), которые были предоставлены в результате осуществления таких сделок», что в настоящее время предусмотрено только новым п. 35-1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» БК, который (по содержанию и месту размещения) носит временный характер».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины кредит Минфин G7

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Верховная Рада провалила все законопроекты о создании Высшего административного суда, который требует МВФ

Верховная Рада провалила все три законопроекта о создании Высшего административного суда – на внесение нового осталось время до конца декабря.

Председатель Кропивницкого апелляционного суда уволился в отставку

Валерий Драный осуществлял правосудие с 1998 года, а апелляционный суд возглавлял более десяти лет.

На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон

Украина будет возвращать этот кредит в $50 млрд только при исключительных условиях – парламент принял в целом закон о создании Долгового агентства Украины.

Верховная Рада одобрила законопроект о конфискации автомобилей как дополнительного административного взыскания за нарушение таможенных правил

Парламент принял за основу законопроект, который дополнит Таможенный кодекс отдельной нормой о том, что в случае совершения нарушений таможенных правил конфискация как дополнительное административное взыскание может применяться к автомобилю.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва