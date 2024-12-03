Андрей Ермак: Для Украины наступил «ферги-тайм» — время в конце игры, когда нужно собрать все силы

Руководитель ОП призвал спортсменов стать послами украинской силы, духа и единства на мировой арене.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сегодня для Украины наступил «ферги-тайм». Этим термином обозначают решающее время в конце игры, когда нужно собрать все силы, чтобы добиться победы.

Таким образом руководитель ОП во время международного форума «Сила спортивной дипломатии» обратился к украинским спортсменам, которые представляют нас во всем мире, и работа которых очень нужна Украине именно в этот момент.

«Я хочу вспомнить слова легендарного Алекса Фергюсона: «Тяжелый труд, работа в команде, строгие принципы – вот какие ценности были в местах, где я родился». Именно благодаря таким ценностям Фергюсон превратил Манчестер Юнайтед в глобальный бренд, а футболистов в послов, пропагандирующих их по всей планете. «МЮ» стал известен в мире благодаря ферги-тайм – решающее время в конце игры, когда команда сэра Алекса Фергюссона собирала все свои силы, проводила разительные контратаки и одерживала победы», – отметил Андрей Ермак.

По его словам, сегодня для Украины наступил именно этот ферги-тайм, когда всем украинцам нужно собрать всю силу, выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее.

«И в этом мы полагаемся на вас, наши спортсмены. Каждый из вас является дипломатом, послом Украины. Вы представляете нашу культуру, нашу волю к победе и нашу мечту о мире», – сказал Ермак.

Он поблагодарил спортсменов за проделанную работу и самоотверженность.

Руководитель ОП подчеркнул, что спортсмены, прославляющие Украину по всему миру, нужны нашей стране именно сейчас в этот решающий момент.

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