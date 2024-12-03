Андрій Єрмак: Для України настав «фергі-тайм» — час наприкінці гри, коли потрібно зібрати всі сили

Керівник ОП закликав спортсменів стати амбасадорами української сили, духу та єдності на світовій арені.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що сьогодні для України настав «фергі-тайм». Цим терміном позначають вирішальний час наприкінці гри, коли потрібно зібрати всі сили, щоб досягти перемоги.

Таким чином керівник ОП під час міжнародного форуму «Сила спортивної дипломатії» звернувся до українських спортсменів, які представляють нас у всьому світі, та робота яких є дуже потрібною Україні саме в цей момент.

«Я хочу згадати слова легендарного Алекса Фергюсона: «Тяжка праця, робота в команді, суворі принципи – ось які цінності були в місцях, де я народився». Саме завдяки таким цінностям Фергюсон перетворив «Манчестер Юнайтед» на глобальний бренд, а футболістів на послів, які пропагують їх по всій планеті. «МЮ» став відомим у світі завдяки фергі-тайм – вирішальний час наприкінці гри, коли команда сера Алекса Фергюссона збирала всі свої сили, проводила разючі контратаки та здобувала перемоги", – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, сьогодні для України настав саме цей фергі-тайм, коли всім українцям потрібно зібрати всю силу, усю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє.

«І в цьому ми покладаємось на вас, наші спортсмени. Кожен із вас є дипломатом, послом України. Ви уявляєте нашу культуру, нашу волю до перемоги та нашу мрію про мир», – сказав Єрмак.

Він подякував спортсменам за виконану роботу та самовідданість.

Керівник ОП наголосив, що спортсмени, які прославляють Україну в усьому світі, потрібні нашій країні саме зараз у цей вирішальний момент.

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