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Верховна Рада схвалила законопроект про конфіскацію автомобілів як додаткового адміністративного стягнення за порушення митних правил

14:25, 3 грудня 2024
Парламент ухвалив за основу законопроект, який доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до автомобіля.
Верховна Рада схвалила законопроект про конфіскацію автомобілів як додаткового адміністративного стягнення за порушення митних правил
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Верховна Рада 3 грудня прийняла за основу законопроект 10257 про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил, який було подано Кабміном ще у листопаді 2023 року. Проект буде доопрацьовано до другого читання, оскільки частина його норм вже втратила актуальність за рік, поки він лежав у Раді.

Серед іншого, цим законопроектом пропонується ч. 2 ст. 462 Митного кодексу доповнити новою нормою, відповідно до якої у разі вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 482 чи 483 МКУ, конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до:

1) товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів порушення митних правил і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу;

2) товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю;

3) транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу, чи товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

У пояснювальній записці стверджується, що зазначені зміни спрямовані на узгодження положень.

Втім, як зазначили у ГНЕУ ВР, у ч. 1 ст. 482 та ч. 1 ст. 483 МКУ (як у чинній редакції, так і у редакції проекту) передбачена відповідальність за окремі порушення митних правил.

«Ці норми за своєю правовою природою ідентичні нормам Особливої частини Кодексу про адміністративні правопорушення. Тоді як загальними нормами, якими встановлюються підстави та умови здійснення конфіскації за вчинення відповідних порушень митних правил, є п. 3 ч. 1 ст. 461 та ст. 465 МКУ, відповідно до яких конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 ст. 461 цього Кодексу і безоплатній передачі їх у власність держави.

У свою чергу, в п. 3 ст. 461 МКУ зазначається, що за порушення митних правил може бути накладено таке адміністративне стягнення, як «конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу».

Тобто, у даному випадку не зрозуміло, чи можна буде здійснювати конфіскацію транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону (якщо йдеться про транспортні засоби із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю). Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 465 МКУ, у її системному взаємозв’язку із п. 3 ч. 1 ст. 461 цього Кодексу, така конфіскація є неможливою.

Однак, попри це, ч. 2 ст. 462 МКУ в редакції проекту дозволяє здійснення конфіскації зазначених транспортних засобів» - зауважили у ГНЕУ ВР.

Таким чином, внесення запропонованих проектом змін до ст. 462 МКУ може призвести до проблем під час застосування цієї норми на практиці.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України митниця конфіскація майна автомобіль

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