Кабмін схвалив законопроект про створення в Україні Вищого адміністративного суду

Новий Вищий адміністративний суд, який пропонується створити на вимогу МВФ, не слід плутати з Вищим адміністративним судом, який здійснював правосуддя до грудня 2017 року.

Кабмін 27 грудня на своєму засіданні схвалив для внесення до парламенту законопроект щодо створення в Україні ще одного спеціалізованого суду – Вищого адміністративного суду.

Цей суд не слід плутати із Вищим адміністративним судом України, який здійснював правосуддя до грудня 2017 року, тобто, до початку діяльності нового Верховного Суду, у складі якого наразі функціонує Касаційний адміністративний суд.

Новий суд, про необхідність створення якого постійно нагадує МВФ, потрібен для того, щоб розглядати в окремій судовій інституції справи про оскарження визначення переможців конкурсів на посади директорів Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАЗК, які проводяться з вирішальним голосом іноземних експертів, а також для справ щодо оскарження аудитів НАБУ, САП і НАЗК, які проводяться іноземними експертами. Суддів цього суду МВФ пропонує також відбирати за участі іноземних експертів – Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Така модель була застосована при відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

Слід зазначити, що це буде вже п’ята публічна версія законопроекту про новий суд, створення якого вимагає Міжнародний валютний фонд (МВФ) для продовження надання Україні фінансування. Відповідно до Меморандуму з МВФ, Верховна Рада України повинна була прийняти відповідний закон про створення нового суду до кінця грудня 2024 року, але поки не встигла.

Нагадаємо, влітку 2024 року у розпорядженні «Судово-юридичної газети» опинився текст законопроекту «Про Вищий адміністративний суд», автором якого був Кабмін. Це була попередня версія, яка передбачала створення ВАСУ за зразком ВАКС. Однак вона так і не потрапила до парламенту у вигляді законопроекту.

Восени перший проект 12206 щодо порядку створення Вищого суду з публічно-правових спорів подав заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Згодом другий альтернативний законопроект щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду 12206-1 вніс Кабмін в особі віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної.

Потім голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов вніс ще один законопроект 12206-2.

Але всі три законопроекти не передбачали застосовування моделі ГРМЕ, як того вимагає МВФ.

В свою чергу, громадські активісти, як писала «Судово-юридична газета», напередодні проваленого голосування почали раптово вимагати додати до повноважень нового суду справи стосовно виборів Президента та парламенту.

Врешті Верховна Рада 3 грудня провалила всі три законопроекти, які передбачають створення в Україні нового спеціалізованого суду.

Нагадаємо, вперше публічно згадка про необхідність створення в Україні суду на зразок Вищого адміністративного суду з’явилася у «Плані реформ від Білого дому», надісланого заступником радника Білого дому Майком Пайлом на Координаційну платформу донорів.

На даний час п’ята версія законопроекту ще не опублікована, втім, як повідомили в Уряді, він буде називатися «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду».

Новим законопроектом пропонується доповнити перелік вищих спеціалізованих судів Вищим адміністративним судом, визначити порядок формування його складу та встановити вимоги до судді цього суду.

Проектом передбачається утворення Вищою кваліфікаційною комісією суддів Експертної ради як допоміжного органу з метою сприяння їй у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидата на посаду судді Вищого адміністративного суду критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Автор: Наталя Мамченко

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