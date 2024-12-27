Забирали майно, автівки та викрали людину — на Хмельниччині судили групу вимагачів

Судили хмельничанина та п'ятьох його спільників, які займалися вимаганням, шахрайством, крадіжками та викралилюдину.

На Хмельниччині судом визнано винними 6 учасників злочинного угрупування, який забирали майно, автівки та викрали людину. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Слідство з'ясувало, що 43-річний хмельничанин, раніше засуджений за майнові злочини, вирішив продовжити злочинну діяльність для швидкого збагачення та організував злочинну групу.

До складу угруповання він залучив п'ятьох осіб, більшість із яких вже мала судимість.

Організатор визначав ролі учасників, розробляв плани злочинів, встановлював правила та координував дії щодо незаконного заволодіння чужим майном.

В ході досудового розслідування встановили факт вимагання у хмельничанки передачі належної їй частки у статутному капіталі товариства. Свої «вимоги» до жінки зловмисники поєднували із застосуванням насильства.

Іншого місцевого мешканця, також шляхом застосування погроз та насильства, спільники змусили передати 3 автомобілі, що використовувалися ним у підприємницькій діяльності.

Окрім цього, шляхом залякування, застосування погроз та пошкодження майна, члени групи вимагали у жителів обласного центру передати їм майнові права на квартири у місті Хмельницькому, або продати за суттєво заниженою ціною.

Чоловіки здійснили серію крадіжок і викрадення людини, вимагаючи значну суму грошей від потерпілого.

Організатору злочинної групи призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Троє співучасників отримали покарання у вигляді 7 років 6 місяців та 7 років 3 місяців ув'язнення з конфіскацією майна, крім житла, тоді як двох інших звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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