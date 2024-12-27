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З 1 січня для ФОПів знову стане обов’язковою сплата ЄСВ

16:18, 27 грудня 2024
У 2025 році фізичні особи - підприємці знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок.
З 1 січня для ФОПів знову стане обов’язковою сплата ЄСВ
Фото: rayon.in.ua
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Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон закон 4059-IX (законопроект 12000) про державний бюджет на 2025 рік, а Президент Володимир Зеленський його підписав.

Документ, серед іншого, передбачає скасування з 1 січня 2025 року добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), що діяла з 1 березня 2022 року. Таким чином, сплата ЄСВ стає обов’язковою.

У 2025 році ЄСВ, крім тих підприємців, які платили внески (22% ЄСВ від мінімальної зарплати за звичайного співробітника і 8,41% ЄСВ за працівника з інвалідністю) за найманих працівників, знову доведеться сплачувати самозайнятим особам і ФОПам на спрощеній і загальній системі оподаткування.

Мінімальний платіж – 1760 грн / місяць (22% від мінімальної зарплати).

Максимальний платіж – 35 200 грн / місяць.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області оприлюднило корисну інфографіку щодо змін:

Також ми писали, що у держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи.

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податкова ФОП

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