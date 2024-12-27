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У Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі

19:52, 27 грудня 2024
Фігурант погрожував, що у разі відмови особисто буде заважати громадянину пересуватися на прикордонні.
У Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі
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У Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав мешканцям прикордоння дані про блокпости та паролі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що у лютому 2024 року правоохоронець запропонував допомогу жителю прикордоння, який планував поїздку до іншого регіону.

Зокрема, він пообіцяв за винагороду надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх безперешкодного проїзду.

Водночас правоохоронець пригрозив, що у разі відмови особисто буде заважати громадянину пересуватися на прикордонні. Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за відповідну інформацію.

Фігуранта викрили працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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