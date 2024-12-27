В Сумах будут судить правоохранителя, который продавал данные о блокпостах и ​​паролях

Фигурант угрожал, что в случае отказа лично будет мешать гражданину передвигаться на пограничные.

В Сумах будут судить правоохранителя, продававшего жителям пограничных данных о блокпостах и ​​паролях. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в феврале 2024 года правоохранитель предложил помощь жителю приграничья, который планировал поездку в другой регион.

В частности, он пообещал за вознаграждение предоставить информацию о размещении подразделений, блокпостов Сил обороны и паролей для их беспрепятственного проезда.

В то же время правоохранитель пригрозил, что в случае отказа лично будет мешать гражданину передвигаться на пограничные. Он успел получить от мужчины 30 тыс. гривен за соответствующую информацию.

Фигуранта разоблачили работники ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы.

Он обвиняется в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством, и в распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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